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21:51 (мск), источник: ТАСС

Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Москвой

ОТТАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Упряжка оленей Санта-Клауса, нагруженная рождественскими подарками, только что пролетела над Москвой. Об этом сообщили в Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Североамериканские военные начали отслеживать перемещения зимнего волшебника по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Кирибати — небольшого тихоокеанского островного государства в Микронезии и Полинезии. Также Санта-Клаус уже побывал в Новой Зеландии, Австралии, Японии, Малайзии, на Дальнем Востоке, Китае, Индии, Грузии, Армении и др.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями Санта-Клауса с 1955 года. Для этого задействованы 47 радаров, размещенных в северных и восточных районах двух стран, а также спутники, оснащенные инфракрасными датчиками: считается, что они реагируют на тепловое излучение, исходящее от красного носа оленя Рудольфа — вожака оленей Санты. Специальные цифровые фото- и видеокамеры NORAD, установленные по всему миру, фиксируют местонахождение Санта-Клауса в течение всего его путешествия по миру.

Информацию о маршруте Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах NORAD в различных социальных сетях. Также будет доступен и бесплатный телефонный номер — 1−877−446−6723, позвонив по которому, можно будет прямо в штабе командования NORAD узнать подробности о том, где именно в данный момент времени Санта-Клаус раздает подарки.

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