Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Москвой
ОТТАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Упряжка оленей
ОТТАВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Упряжка оленей
Североамериканские военные начали отслеживать перемещения зимнего волшебника по миру в 02:01 (10:01 мск) 24 декабря по времени Восточного побережья Канады и США. Первыми подарки получили жители Кирибати — небольшого тихоокеанского островного государства в Микронезии и Полинезии. Также
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки, которое включает системы ПВО и ПРО Канады и США, следит за передвижениями
Информацию о маршруте Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах NORAD в различных социальных сетях. Также будет доступен и бесплатный телефонный номер — 1−877−446−6723, позвонив по которому, можно будет прямо в штабе командования NORAD узнать подробности о том, где именно в данный момент времени