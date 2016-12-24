Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Вред красного мяса поставили под сомнение
"Настолько красива": западный фотограф о поразившей его россиянке
Анна Михалкова призналась, что воспитывает «монстров»
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Утвержден размер страховой пенсии в 2017 году
Ученые разгадали тайну Солнца
Возлюбленную Николая Баскова ограбили у торгового центра (видео)
Известного певца судят за воровство
Путин ответил США об «умной и сильной» американской армии – СМИ
Народная артистка СССР госпитализирована ночью
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
5 психических болезней из русских сказок
Шотландские ученые объяснили существование секса
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
8«Красный» уровень загрязнения воздуха в Китае
13Убит посол России в Турции
16В Берлине грузовик въехал в толпу людей
22:21 (мск), источник: УНИАН

В Днепре открыли главную новогоднюю елку

Вечером 24 декабря в Днепре зажгли огни на главной новогодней елке города.

Источник: УНИАН

28-метровая новогодняя красавица установлена ​​на площади Героев Майдана. Здесь также начал работу новогодний городок, который будет встречать гостей до 22 января. Главную праздничную площадку открыли зрелищным шоу LED-барабанщиков и концертом музыкальных групп. Посмотреть на открытие елки собралось около 5 тыс. днипрян.

«Стараемся, чтобы город изменился к лучшему. Пусть в следующем году мы все будем жить в мире и достатке», — сказал мэр Борис Филатов.

Главная елка Днепра — одна из самых высоких в Украине. Украшают ее более 300 игрушек и яркая верхушка в форме звезды. В общем, чтобы подсветить центр города, понадобилось более километра гирлянд. В новогоднем городке все желающие могут полакомиться праздничными блюдами, приобрести горячие напитки и новогодние сувениры.

А уже завтра Днепр будет впервые встречать Европейское Рождество. Веселье начнется здесь же, на площади Героев Майдана, в 18.00. В новогодний вечер и ночь с 31 декабря на 1 января в центре города будут работать аниматоры, выступят музыкальные группы и диджеи. В первый день нового года всех желающих будут угощать здесь горячим бульоном. 2 января на площади пройдет марафон Дедов Морозов, футбольный фристайл и различные эстафеты. 7 и 8 января на площади Героев Майдана проведут этнофестиваль «Різдво в Країні мрій», на котором выступят известные украинские группы, в частности, «Танок на майдане Конго» (ТНМК) и «Вопли Видоплясова».

Для маленьких горожан устроят мастер-классы по петриковской росписи, изготовлению рождественских звезд, масок, фонариков, кукол-мотанок. Также в центре города можно будет увидеть традиционные рождественские обряды. На Старый Новый год — 13—15 января — на центральной площади устроят зрелищный парад с оркестром, мимами, ходулистами, факирами и музыкантами.

Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины.

Елку на Софийской площади украсили тремя километрами гирлянд, 42 тысячами фонариков и 1 тыс. деревянных игрушек, над которыми работали народные мастера из Львовщины.

Рождественский городок на Софийской площади будет работать с 19 декабря до 15 января. Главные мероприятия пройдут в пятницу, субботу и воскресенье и в праздничные дни — Николая, Новый год и на Рождество. Всего в ходе празднования состоится 15 концертов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Боевики пригласили на обстрел Дебальцево росСМИ, чтобы они зафиксировали разрушения и обвинили ВСУ - разведка
СМИ: Пан Ги Муна обвинили в получении крупной взятки
МВД Турции: нападение на посла не было личной инициативой убийцы
Израильская оппозиция требует отставки Нетаньяху
Польша просит Россию предоставить записи из самолета Качиньского
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Арестованы связанные с террористом из Берлина экстремисты
Регионы получат 6,4 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь