В Днепре открыли главную новогоднюю елку
Вечером 24 декабря в Днепре зажгли огни на главной новогодней елке города.
Вечером 24 декабря в Днепре зажгли огни на главной новогодней елке города.
28-метровая новогодняя красавица установлена на площади Героев Майдана. Здесь также начал работу новогодний городок, который будет встречать гостей до 22 января. Главную праздничную площадку открыли зрелищным шоу
«Стараемся, чтобы город изменился к лучшему. Пусть в следующем году мы все будем жить в мире и достатке», — сказал мэр Борис Филатов.
Главная елка Днепра — одна из самых высоких в Украине. Украшают ее более 300 игрушек и яркая верхушка в форме звезды. В общем, чтобы подсветить центр города, понадобилось более километра гирлянд. В новогоднем городке все желающие могут полакомиться праздничными блюдами, приобрести горячие напитки и новогодние сувениры.
А уже завтра Днепр будет впервые встречать Европейское Рождество. Веселье начнется здесь же, на площади Героев Майдана, в 18.00. В новогодний вечер и ночь с 31 декабря на 1 января в центре города будут работать аниматоры, выступят музыкальные группы и диджеи. В первый день нового года всех желающих будут угощать здесь горячим бульоном. 2 января на площади пройдет марафон Дедов Морозов, футбольный фристайл и различные эстафеты. 7 и 8 января на площади Героев Майдана проведут этнофестиваль «Різдво в Країні мрій», на котором выступят известные украинские группы, в частности, «Танок на майдане Конго» (ТНМК) и «Вопли Видоплясова».
Для маленьких горожан устроят
Напомним, 19 декабря в Киеве на Софийской площади зажгли огни на главной новогодней елке Украины.
Елку на Софийской площади украсили тремя километрами гирлянд, 42 тысячами фонариков и 1 тыс. деревянных игрушек, над которыми работали народные мастера из Львовщины.
Рождественский городок на Софийской площади будет работать с 19 декабря до 15 января. Главные мероприятия пройдут в пятницу, субботу и воскресенье и в праздничные дни — Николая, Новый год и на Рождество. Всего в ходе празднования состоится 15 концертов.