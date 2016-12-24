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23:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Журналистам Петербурга вернули отремонтированный дом

На Невском проспекте Санкт-Петербурга после многолетнего ремонта и реставрации 24 декабря вновь открылся Дом журналиста.

Это событие несколько раз откладывалось, чтобы строители и реставраторы, работавшие здесь с 2012 года, смогли всё сделать качественно, бережно сохранив архитектурное наследие и внутреннее убранство.

Здание на Невском проспекте, д. 70, было построено в 1830 году архитектором Доменико Квадри по заказу генерала артиллерии Ивана Сухозанета в стиле позднего классицизма. Оно является объектом культурного наследия федерального значения. С 1972 года в нем располагался Союз журналистов Ленинграда, а затем — Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Первым мероприятием обновленного Дома журналиста стало вручение Премий правительства Санкт-Петербурга в области журналистики за 2016 год. В церемонии приняли участие губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров.

Руководители города перерезали символическую красную ленточку, а затем осмотрели парадную лестницу, главный вестибюль и отреставрированные интерьеры пресс-центра, актового зала, конференц-зала, зала приема гостей.

«Дом журналиста — украшение нашего города, великолепный памятник архитектуры федерального значения. Мы приложили все усилия, чтобы обновить этот дом, чтобы он традиционно сохранил свое предназначение», — сказал Георгий Полтавченко.

В свою очередь, спикер Вячеслав Макаров высоко оценил качество выполненных работ и отметил, что это здание — действительно знаковое место для петербургских журналистов.

В ходе церемонии вручения премий было отмечено, что в уходящем году главными темами конкурса журналистских работ стали проведение «Года кино» и петербургский вклад в импортозамещение.

«Георгий Полтавченко вручил специальный приз губернатора Санкт-Петербурга Ирине Холмовой за создание телефильма “Ленинград 41/44. Северный фронт”. Он посвящен событиям блокады, героизму жителей и защитников города», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме того, инженеры, строители и реставраторы Дома журналиста были награждены Благодарственными письмами губернатора и председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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