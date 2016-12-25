В Минске прошло шествие Дедов Морозов

Не понимаю, почему нельзя было все организовать хотя бы на три часа раньше? Не май месяц — холодно — Ага, а еще задерживают вроде. Перед шествием Дедов Морозов по стройным рядам тех, кто пришел посмотреть на традиционный сказочный парад, прогуливалось легкое недовольство. Однако когда все началось, люди забыли о всех маленьких технических неувязках и получили удовольствие.

В общей сложности в смотре-параде, начавшемся на площади Независимости и закончившемся на площади Свободы, приняли участие около 800 сказочных персонажей. Глаза у детей (да и у взрослых), решивших провести вечер в центре Минска, разбегались от обилия Дедов Морозов, Снегурочек и прочих героев.

Говоря языком классика, смешались в кучу кони, люди… И смотрелось все это действительно ярко, красиво и масштабно. А можно даже сказать — по-королевски. Недаром ведь главный Дед Мороз впереди колонны восседал в карете.

Минчане и гости столицы, собравшиеся в одном месте в одно время для того, чтобы своими глазами увидеть удивительный сказочный парад, безусловно, получили заряд положительных эмоций. Тем более что шествием дело не ограничилось. Сочными завершающими аккордами на площади Свободы стали световое шоу и фейерверк.

Ярких красок мероприятию, конечно, добавила и новогодняя иллюминация, которая заработала как раз 24 декабря.

Новогоднее настроение создано. Теперь главное его не растерять.