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09:02 (мск), источник: Ежедневник.by

В Беларуси отмечают католическое Рождество

25 декабря весь католический мир отмечает торжество Рождества Христова.

Источник: Ежедневник.by

По традиции, верующие собираются на Мессу — совместную молитву в святынях — еще в ночь на праздник — в сочельник Рождества Христова.

Рождество — второй после Пасхи праздник с четырьмя литургиями: накануне вечером, ночью, на рассвете и днем. В полночь с 25 на 26 декабря во всех католических храмах Беларуси проходят торжественные службы, которые длятся до самого утра.

Святочный рождественский период у католиков длится c 25 декабря до 6 января и называется «священным двенадцатидневьем».

Накануне Александр Лукашенко поздравил граждан Беларуси с католическим Рождеством.

По его мнению, «этот великий праздник дарит свет и радость христианам всего мира, символизирует обретение человечеством надежды на лучшую, нравственно совершенную жизнь».

Он отметил, что сегодня повседневные земные заботы отступают на второй план и сердце наполняется верой и любовью, сообщает пресс-служба главы государства.

«Рождество Христово неизменно свидетельствует нам о торжестве милосердия и доброты», — отмечается в поздравлении Лукашенко.

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