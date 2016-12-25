Илья Спокойнов надеется, что органы сделают правильные выводы
Илья Спокойнов, более известный в Приморье как Митькин, заявил, что его жена, Марина Свиридова, о задержании которой стало известно 24 декабря, — честный человек, сообщает ИА «Дейта».
Илья Спокойнов, более известный в Приморье как Митькин, заявил, что его жена, Марина Свиридова, о задержании которой стало известно 24 декабря, — честный человек, сообщает ИА «Дейта».
«Я глубоко уверен в невиновности своей супруги, — заявил Илья Митькин — Она честный человек, верная жена и заботливая мать. Надеюсь, что правоохранительные органы, конечно, во всем разберутся и сделают правильные выводы в сложившейся ситуации» — распространили СМИ его заявление.
Напомним, накануне, 24 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Спокойнова (Митькина) Марину Свиридову. Предполагается, что задержание произошло в рамках расследования дела по махинациям при проведении госзакупок.
Илья Спокойнов, кроме того, сообщил, что дезинформацию о задержании его самого распространяют недоброжелатели.