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10:17 (мск), источник: ДЕЙТА

Илья Спокойнов надеется, что органы сделают правильные выводы

Илья Спокойнов, более известный в Приморье как Митькин, заявил, что его жена, Марина Свиридова, о задержании которой стало известно 24 декабря, — честный человек, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Я глубоко уверен в невиновности своей супруги, — заявил Илья Митькин — Она честный человек, верная жена и заботливая мать. Надеюсь, что правоохранительные органы, конечно, во всем разберутся и сделают правильные выводы в сложившейся ситуации» — распространили СМИ его заявление.

Напомним, накануне, 24 декабря стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и супругу генерального директора ХК «Адмирал» Ильи Спокойнова (Митькина) Марину Свиридову. Предполагается, что задержание произошло в рамках расследования дела по махинациям при проведении госзакупок.

Илья Спокойнов, кроме того, сообщил, что дезинформацию о задержании его самого распространяют недоброжелатели.

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