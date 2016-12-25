Несмотря на морозы в Красноярске состоялся парад снеговиков

Несмотря на 30-ти градусный мороз в Парке «Роев ручей» состоялся традиционный «Парад снеговиков». Около сотни смельчаков пришли на праздник, чтобы сделать из снежных заготовок своих креативных снеговиков. Кстати, помимо школьников и красноярских семей, праздник поддержали даже сотрудники ГИБДД.

Состязание проходило в двух номинациях: «Семейный снеговик» и «Коллективный снеговик», также параллельно прошел конкурс снежных костюмов. Напомним, что участниками конкурса могли стать все желающие. Победители всех номинаций получили памятные призы.