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10:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Несмотря на морозы в Красноярске состоялся парад снеговиков

Около сотни смельчаков пришли на праздник.

Несмотря на 30-ти градусный мороз в Парке «Роев ручей» состоялся традиционный «Парад снеговиков». Около сотни смельчаков пришли на праздник, чтобы сделать из снежных заготовок своих креативных снеговиков. Кстати, помимо школьников и красноярских семей, праздник поддержали даже сотрудники ГИБДД.

Состязание проходило в двух номинациях: «Семейный снеговик» и «Коллективный снеговик», также параллельно прошел конкурс снежных костюмов. Напомним, что участниками конкурса могли стать все желающие. Победители всех номинаций получили памятные призы.

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