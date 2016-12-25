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10:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Похолодание ждет хабаровчан в последнюю неделю 2016 года

31 декабря и 1 января, по предварительному прогнозу, днем будет до минус 18 градусов, а ночью до минус 24.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 декабря, AmurMedia.

Только предстоящий понедельник 26 декабря порадует теплом хабаровчан в последнюю неделю 2016 года. 31 декабря и 1 января, говорят синоптики, будут бесснежными и прохладными, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на прогноз Дальневосточного гидрометеоцентра.

Похолодание ждет Хабаровский край в последнюю предновогоднюю неделю. Исключением станет лишь понедельник 26 декабря, так как в этот день через край проходит западный циклон, который принесет небольшой снег и кратковременное тепло.

В этот день разница в температурном фоне на юге и на севере края будет наиболее яркой: в Бикине днем 10−12 градусов мороза, а в Охотске, Чумикане и Чегдомыне — 19−21 градус мороза. В Хабаровске ожидается небольшой снег и 13−15 градусов мороза.

Но, к сожалению, праздничные дни в столице края выдадутся не такими теплыми. 31 декабря и 1 января днем в Хабаровске слабый ветер, но днем до минус 17−18 градусов, а ночью до минус 24 градусов.

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