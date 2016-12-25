Машину такси «Максим» забаррикадировали во Владивостоке за неправильную парковку
Очевидцы считают, что авто мешало мусоровозу подъехать к бакам на Снеговой пади.
Очевидцы считают, что авто мешало мусоровозу подъехать к бакам на Снеговой пади.
Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.
Автомобиль такси «Максим» забаррикадировали во Владивостоке за неправильную парковку мусорными контейнерами. Инцидент произошел в микрорайоне «Снеговая падь», на улице Анны Щетининой, 22, сообщает РИА PrimaMedia cо dps_vl.
По словам очевидцев, такси мешало мусоровозу подъехать к бакам.