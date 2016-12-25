Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лучшим зданием 2016 года назван «дом-трансформер»
Сила маркетинга: шесть продуктов, пользу которых преувеличили
Заявления чиновника о проекте ПЗЗ встретили криками "Позор!"
Звезды, ставшие мамами в 2016 году
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
В Сахаре впервые за почти 40 лет выпал снег (фото)По словам фотографа, сделавшего снимки на севере пустыни, "снег пролежал около дня, а потом начал таять".
Медведев рассказал, что ждет пенсии в 2017 году
Студентка задержана за вывод 9 млрд рублей
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Авиакатастрофа в России: самолет рухнул в Черное море
Путин ответил США об «умной и сильной» армии – СМИ
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
13Конкурс «Мисс мира — 2016»
8«Благодарственный тур» Дональда Трампа
8«Большой мир льда и снега»
10:12 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Машину такси «Максим» забаррикадировали во Владивостоке за неправильную парковку

Очевидцы считают, что авто мешало мусоровозу подъехать к бакам на Снеговой пади.

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Автомобиль такси «Максим» забаррикадировали во Владивостоке за неправильную парковку мусорными контейнерами. Инцидент произошел в микрорайоне «Снеговая падь», на улице Анны Щетининой, 22, сообщает РИА PrimaMedia cо dps_vl.

По словам очевидцев, такси мешало мусоровозу подъехать к бакам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Легендарная С-56 во Владивостоке: мифы, факты и место в истории
Минобороны РФ опубликовало список пассажиров разбившегося Ту-154
Найдено тело первого погибшего в крушении Ту-154
СМИ: Пан Ги Муна обвинили в получении крупной взятки
Советник Обамы: Китай представляет большую угрозу, чем Россия
Российские фигуристы распределили путевки на ЧЕ в Остраве
Опрос: немцы поддержали идею пересмотра миграционной политики
При аварии в Северной Осетии погибли сотрудники ФСБ
Спорт
Две недели после доклада: 28 отстраненных и спасенный сноуборд В новый 2017-й Россия войдет с 28-ю отстраненными участниками Олимпийских игр-2014 в Сочи и без права проведения соревнований по зимним видам спорта
Авто
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет Во Владивостоке, Калининграде и Хабаровске — почти траур: с нового года ввоз столь любимых местными автомобилистами заграничных машин будет заблокирован
Hi-Tech
«Википедия» назвала самые редактируемые статьи года Самая популярная интернет-энциклопедия «Википедия» (wikipedia) назвала самые редактируемые статьи года
Кино
Диме Билану — 35: как он делает «Голос» незабываемым 24 декабря популярный певец и наставник шоу «Первого канала» отмечает юбилей. Вспоминаем самые яркие эпизоды с его участием
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Граждан защитили от ошибок при расчете нормативов ЖКХ
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Минстрое прогнозируют рост цен на жилье
Леди
Как выглядит 32-летняя женщина после биоревитализации (фото) Руководитель «Леди Mail.Ru» Елена Володина решилась на смелый эксперимент и поделилась результатом.
Дети
У Сергея Лазарева родился сын Певец больше двух лет скрывал рождение наследника.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь