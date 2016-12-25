«Семью казахов» слепили на «Параде снеговиков» в Сыктывкаре
В Сыктывкаре 24 декабря прошел «Парад снеговиков», сообщает портал ProGorod11.ru.
В Сыктывкаре 24 декабря прошел «Парад снеговиков», сообщает портал ProGorod11.ru.
В конкурсе мог поучаствовать любой желающий: один или собрав команду до 5 человек. Участникам дали ограниченное количество времени на лепку снеговиков. Нужно было сделать не простого снеговика, а в определенной тематике, которая должна соответствовать названию страны, выданной в начале конкурса.
Третье место по итогам конкурса получила команда «Белые и пушистые», которой досталась Северная Корея. Их снеговик отразил внешнюю особенность корейцев. А «квадратность» снеговика участники объяснили тем, что
Второе место досталось команде «Французы» и их снеговику
А лидером конкурса стала команда «Девчата-снеговичата». Они слепили не одного, а сразу трех