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09:06 (мск), источник: Tengrinews

«Семью казахов» слепили на «Параде снеговиков» в Сыктывкаре

В Сыктывкаре 24 декабря прошел «Парад снеговиков», сообщает портал ProGorod11.ru.

Источник: Tengrinews

В конкурсе мог поучаствовать любой желающий: один или собрав команду до 5 человек. Участникам дали ограниченное количество времени на лепку снеговиков. Нужно было сделать не простого снеговика, а в определенной тематике, которая должна соответствовать названию страны, выданной в начале конкурса.

Третье место по итогам конкурса получила команда «Белые и пушистые», которой досталась Северная Корея. Их снеговик отразил внешнюю особенность корейцев. А «квадратность» снеговика участники объяснили тем, что из-за сухого снега невозможно катать шары, но можно таскать квадраты.

Второе место досталось команде «Французы» и их снеговику Жан-Жаку из Франции.

А лидером конкурса стала команда «Девчата-снеговичата». Они слепили не одного, а сразу трех снеговиков-казахов. «Мы решили сделать не одного снеговика, а целую семью, потому что люди не должны быть одиноки. Так как нам перед конкурсом выпал Казахстан, мы и решили слепить длинноносых казахов», — рассказала участница команды-победителя Светлана Ваганчук.

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