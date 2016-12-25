«Семью казахов» слепили на «Параде снеговиков» в Сыктывкаре

В конкурсе мог поучаствовать любой желающий: один или собрав команду до 5 человек. Участникам дали ограниченное количество времени на лепку снеговиков. Нужно было сделать не простого снеговика, а в определенной тематике, которая должна соответствовать названию страны, выданной в начале конкурса.

Третье место по итогам конкурса получила команда «Белые и пушистые», которой досталась Северная Корея. Их снеговик отразил внешнюю особенность корейцев. А «квадратность» снеговика участники объяснили тем, что из-за сухого снега невозможно катать шары, но можно таскать квадраты.

Второе место досталось команде «Французы» и их снеговику Жан-Жаку из Франции.