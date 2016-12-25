Последняя неделя 2016 года будет во Владивостоке морозной и солнечной

Владивосток, 25 декабря, PrimaMedia.

Начало новой, предпраздничной недели во Владивостоке будет солнечным и морозным. Погодные условия позволят горожанам расслабится — снегопад и штормовые ветры обойдут краевую столицу стороной. А вот температура воздуха на протяжении недели будет достаточно низкой — до -20°С, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на Примпогоду.ру.

Как сообщалось ранее, днем 26 декабря на акваторию Японского моря с юга, а именно из Шанхая, выйдет активный циклон, который будет смещаться на северо-восток вдоль японских островов. Этот циклон существенно не повлияет на распределение осадков в Приморье, но, благодаря увеличению барических градиентов на побережье, усилится северный ветер, и похолодает. На севере Приморья временами будет идти небольшой снег. Фон температуры воздуха будет пониженным.

В понедельник, 26 декабря, Владивосток ожидает умеренный ветер 6−7 м/с, температура воздуха от -5 до -10°С, вероятность осадков 2−3%.

На грядущей неделе Владивосток ждет похолодание — во вторник, 27 декабря, температура опустится до -18°С, ветер умеренный. Малооблачно, осадков не ожидается. Морозная и солнечная погода продержится в краевой столице, предположительно, до первых чисел января.