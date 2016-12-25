Упряжка оленей Санта-Клауса пролетела над Челябинском

Упряжка оленей Санта-Клауса с подарками в канун католического Рождества пролетела над Челябинской областью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полет в режиме онлайн-трансляции отслеживает Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Санта-Клаус отправился в мировое турне, чтобы вручить подарки детям.

Волшебник уже посетил Камчатку, Магадан, Челябинск, Пермь, Новосибирск.

Информацию о маршруте Санты можно узнать на сайте www.noradsanta.org и на страницах NORAD в различных социальных сетях.