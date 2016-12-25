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09:55 (мск), источник: Обозреватель

Куда отправятся украинцы на Новый год?

До Нового года осталось немногим более недели и подавляющее большинство украинцев, за исключением любителей спонтанности, уже определились с планами на рождественские праздники.

Источник: РИА "Новости"

Зимние каникулы традиционно считаются «высоким сезоном» в сфере туризма — под Новый год, по данным аналитики Ассоциации Индустрии Гостеприимства Украины, путешествовать отправится порядка пяти миллионов украинцев — более 80% из них проведут праздники в городах и регионах Украины.

Эксперты Ассоциации индустрии гостеприимства Украины изучили маршруты внутреннего туриста нашей страны и сделали выводы о том, какие регионы в этом году в Новый год наполнятся вереницами шумных и веселых компаний путешественников.

В настоящий момент в Украине на Новый год забронировано уже более 80% гостиниц и отелей, которые предлагают свои услуги в рождественские праздники. Стоит отметить, что количество украинцев, которые предпочли поездки по стране домашним посиделкам, выросло на 10% и уже почти достигло докризисного уровня 2012−2013 годов.

Так куда же отправятся все эти 5 миллионов непосед? Вот самые популярные направления текущей зимы:

Львов и Львовщина. На первое место в рейтинге предпочтений украинских туристов на новогодние праздники традиционно выходит Львов. Согласно данным опроса, отели, гостиницы и базы отдыха Львовшины забронированы на 95−100%. Стоит отметить, что стоимость номеров в новогоднюю ночь увеличилась практически вдвое, однако хозяева баз проживания отнеслись к празднованиям со всей ответственностью и предлагают своим гостям интересные и насыщенные развлекательные программы.

Карпаты. Карпаты в этом году неожиданно вырвались практически в лидеры, обогнав Киев, который ежегодно брал в подобных рейтингах «серебро». Стоит также отметить, что до 2014-го года в лидеры по новогодним путешествиям выходил и Крым. Стоит отметить, что все популярные базы отдыха западной Украины забронированы уже на 100% — это, в первую очередь, Буковель, горнолыжные Драгобрат и Славское.

Киев и Киевщина. В столицу на праздники в этом году потянется меньше людей, чем в прошлом и позапрошлом году, а значит, еще есть время забронировать гостиницу и столик в ресторане, но повезет запоздалым путешественникам не везде. Например, номера в гостинице «Украина» заполнены уже на 100%, как и в других известных базах проживания, которые предлагают интересные программы в новогоднюю ночь для своих гостей, при том, что стоимость номеров немалая — от 1500 гривен. В то же время базы отдыха в Киевской области пользуются не такой популярностью, как те, что расположены в черте города.

Одесса. Одесса и Одесская область, хоть и закрепились на четвертом, замыкающем, месте нашего рейтинга, не привлекут большого числа туристов в этом году. Большинство баз проживания заполнены немногим более 50% на праздники, а те, что работают только в сезон, вообще решили не открывать свои двери гостям в Новый год.

Отметим, что цены в гривне на проживание в украинских отелях, курортах и базах отдыха, по сравнению с прошлым годом выросли на 15−25%, так что украинцы старались выбрать недорогое направление для отдыха в новогодние праздники. Этим, в частности, и обусловлено то, что в лидерах остаются города западной Украины, где цены традиционно значительно ниже.

Согласно данным социологических исследований, которые проводились по заказу Ассоциации Гостеприимства в октябре-ноябре, украинцы готовы потратить на уикенд-путешествие от 200 до 900 грн в день на однодневную поездку за хорошими впечатлениями (без учета стоимости проживания). При этом жители крупных городов готовы тратить от 400 до 900 гривен на день в среднем, а жители сел, поселков и небольших городов — от 200 до 500 грн в среднем. Эти же исследования показали, что в Украине более 20 миллионов граждан готовы и хотят путешествовать, выезжать за пределы своей громады в поиске позитивных впечатлений.

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