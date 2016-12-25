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09:45 (мск), источник: Sputnik.md

Рождество по новому стилю отмечают в воскресенье в Молдове

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Молдова в воскресенье отмечает Рождество по новому стилю. Впервые власти республики сделали этот день нерабочим в 2013 году. Позже 25 декабря было внесено в список государственных праздников и стало выходным днем.

Источник: Sputnik.md

По новому стилю Рождество традиционно отмечают католики. Согласно официальным данным, их в Молдове насчитывается свыше 20 тысяч человек, что составляет менее 1% от всего населения страны. В Кишиневе действует католическая епархия, которая объединяет 13 приходов.

Празднование Рождества традиционно начинается с торжественной литургии в католических костелах. Затем гуляния продолжаются в семейной обстановке.

После рождественской службы в костеле, в праздничное меню включаются и мясные угощения — голубцы, домашняя колбаса, холодец, а также рыба. Кроме того, хозяйки готовят традиционные «крэчуней» — косички из дрожжевого теста. Их раздают ряженым, которые приходят колядовать.

По сложившейся в первые века христианства римской традиции, в день Рождества, 25 декабря, служатся три особые литургии — месса ночью, месса на заре и месса днем. Таким образом, Рождество празднуется трижды — как предвечное рождение Слова от Бога Отца (ночью), рождение Бога-Сына от Девы (на заре) и рождение Бога в верующей душе (днем). Вечером в Сочельник служится месса навечерия Рождества.

Празднование Рождества продолжается восемь дней — с 25 декабря по 1 января, — образующие Октаву Рождества. На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана, 27 декабря празднуется память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря — Невинных Младенцев Вифлеемских. В воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, или 30 декабря, если в данном году на эти дни не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Марии и Иосифа. 1 января отмечается Торжество Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается и после окончания Октавы вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за Богоявлением (6 января).

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