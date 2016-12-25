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09:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Единороссы нашли замену Талабаевой

Новым председателем политсовета Приморского отделения партии «Единая Россия» избран Валентин Шуматов, сообщает ИА «Дейта».

Как сообщил корреспондент агентства, на отчетно-выборной конференции партии собравшимся представили две кандидатуры — ректора ВГМУ Валентина Шуматова и Андрея Брига, возглавляющего приморский филиал «Почты России».

Большинством голосов первым лицом партии в Приморье избран Валентин Шуматов.

Справка: Шуматов Валентин Борисович, 1955 г. рождения, доктор медицинских наук, профессор, в 1981 году закончил лечебный факультет Владивостокского государственного медицинского университета. С 1986 г. работает во Владивостокском государственном медицинском университете. Валентин Борисович прошел путь от ассистента до ректора ВГМУ.

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