Единороссы нашли замену Талабаевой

Как сообщил корреспондент агентства, на отчетно-выборной конференции партии собравшимся представили две кандидатуры — ректора ВГМУ Валентина Шуматова и Андрея Брига, возглавляющего приморский филиал «Почты России».

Большинством голосов первым лицом партии в Приморье избран Валентин Шуматов.

Справка: Шуматов Валентин Борисович, 1955 г. рождения, доктор медицинских наук, профессор, в 1981 году закончил лечебный факультет Владивостокского государственного медицинского университета. С 1986 г. работает во Владивостокском государственном медицинском университете. Валентин Борисович прошел путь от ассистента до ректора ВГМУ.