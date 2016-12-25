Единороссы нашли замену Талабаевой
Новым председателем политсовета Приморского отделения партии «Единая Россия» избран Валентин Шуматов, сообщает ИА «Дейта».
Новым председателем политсовета Приморского отделения партии «Единая Россия» избран Валентин Шуматов, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщил корреспондент агентства, на
Большинством голосов первым лицом партии в Приморье избран Валентин Шуматов.
Справка: Шуматов Валентин Борисович, 1955 г. рождения, доктор медицинских наук, профессор, в 1981 году закончил лечебный факультет Владивостокского государственного медицинского университета. С 1986 г. работает во Владивостокском государственном медицинском университете. Валентин Борисович прошел путь от ассистента до ректора ВГМУ.