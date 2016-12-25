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10:06 (мск), источник: АиФ Красноярск

Одаренных детей Красноярья поздравили с Новым годом известные фигуристы

Более двух тысяч детей приняли участие в новогоднем празднике.

В Красноярске в многофункциональном спортивном комплексе «Арена. Север» состоялось новогоднее мероприятие для талантливых детей региона. Всего в празднике приняли участие более 2100 детей — ребята 9−13 лет, одаренные в области спорта, образования, культуры, искусства, а также дети из социально незащищенных групп населения.

Как сообщается на сайте Крайспорта, в этот день ребята смогли взять автографы и лично пообщаться с именитыми красноярскими олимпийцами — сноубордисткой Светланой Болдыковой, пловцом Алексеем Ковригиным, бобслеистом Романом Орешниковым, борцом греко-римского стиля Алексеем Шумаковым и др. Кроме того, дети с удовольствием участвовали в разнообразных викторинах, творческих конкурсах, увлекательных играх и мастер-классах.

Кульминацией детского праздника стал ледовый спектакль «Малыш и Карлсон», режиссером-постановщиком которого является серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух. В главных ролях выступили чемпионы мира Мария Петрова, Алексей Тихонов и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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