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11:16 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе ограничили скорость движения автомобилей на ряде улиц

Вчера, 24 декабря, на некоторых участках проезжей части в Уфе было введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.

Источник: РИА "Новости"

Для дополнительной информации установлены соответствующие дорожные знаки на участках:

— Проспект Октября от ул. Шафиева до ул. Кольская в направлении с юга на север.

— На участке от дома № 151 по проспекту Октября до ул. Чудинова в направлении с севера на юг.

— Ул. Перспективная на участке от ул. Вологодская до Максимовского поворота и в обратном направлении.

— Ул. Сипайловская на участке от развязки с ул. Жукова в сторону ТЦ «Планета».

— Ул. Лесотехникума от дома № 44 (с места пересечения с проездом со стороны улицы Комсомольской) до ул. Энтузиастов.

— Ул. Сельская Богородская от ТЭЦ № 2 до ул. Жукова в обоих направлениях.

— Автодорога Уфа-Затон (прежняя дорога) в обоих направлениях.

На какой период вводится ограничение, не уточняется.

По информации РroUfu.ru это может быть связано с возросшим количеством ДТП из-за гололеда в зимнее время.

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