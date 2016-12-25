В Уфе ограничили скорость движения автомобилей на ряде улиц
Вчера, 24 декабря, на некоторых участках проезжей части в Уфе было введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
Вчера, 24 декабря, на некоторых участках проезжей части в Уфе было введено ограничение скоростного режима до 40 км/ч.
Для дополнительной информации установлены соответствующие дорожные знаки на участках:
— Проспект Октября от ул. Шафиева до ул. Кольская в направлении с юга на север.
— На участке от дома № 151 по проспекту Октября до ул. Чудинова в направлении с севера на юг.
— Ул. Перспективная на участке от ул. Вологодская до Максимовского поворота и в обратном направлении.
— Ул. Сипайловская на участке от развязки с ул. Жукова в сторону ТЦ «Планета».
— Ул. Лесотехникума от дома № 44 (с места пересечения с проездом со стороны улицы Комсомольской) до ул. Энтузиастов.
— Ул. Сельская Богородская от ТЭЦ № 2 до ул. Жукова в обоих направлениях.
— Автодорога
На какой период вводится ограничение, не уточняется.
По информации РroUfu.ru это может быть связано с возросшим количеством ДТП