В Уфе ограничили скорость движения автомобилей на ряде улиц

Для дополнительной информации установлены соответствующие дорожные знаки на участках:

— Проспект Октября от ул. Шафиева до ул. Кольская в направлении с юга на север.

— На участке от дома № 151 по проспекту Октября до ул. Чудинова в направлении с севера на юг.

— Ул. Перспективная на участке от ул. Вологодская до Максимовского поворота и в обратном направлении.

— Ул. Сипайловская на участке от развязки с ул. Жукова в сторону ТЦ «Планета».

— Ул. Лесотехникума от дома № 44 (с места пересечения с проездом со стороны улицы Комсомольской) до ул. Энтузиастов.

— Ул. Сельская Богородская от ТЭЦ № 2 до ул. Жукова в обоих направлениях.

— Автодорога Уфа-Затон (прежняя дорога) в обоих направлениях.

На какой период вводится ограничение, не уточняется.