Экстренные службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед праздниками

«Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников — гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача — отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы», — рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что накануне новогодних праздников в городе под особый контроль взяты более 200 объектов, где запланированы массовые детские мероприятия, 112 площадок для запуска пиротехники.