Экстренные службы Москвы перешли на усиленный режим работы перед праздниками

«Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников — гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача — отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы», — рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что накануне новогодних праздников в городе под особый контроль взяты более 200 объектов, где запланированы массовые детские мероприятия, 112 площадок для запуска пиротехники.
Ежесуточно на службу заступает пожарно-спасательная группировка в составе 412 единиц спецтехники и 1276 человек личного состава. На случай сильных снегопадов в распоряжении коммунальных служб порядка 22,5 тыс. единиц техники, которая при необходимости может выйти на уборку городских территорий.
В сильные снегопады на улицах города мы задействуем до 60 тыс. рабочих ручной уборки. Весь снег вывозится на снегосплавные пункты, мощность которых сегодня достигает 550 тыс. кубометров в сутки.
Петр Бирюков Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Резервные запасы топлива, созданные в столице, существенно превышают норму — к примеру, по тепловой мощности практически в два раза.
В дни новогодних праздников в Москве будет задействована вся инфраструктура зимнего отдыха — свыше 4,5 тысяч площадокдля активного отдыха, более 1400 катков, 370 лыжных трасс, 10 горнолыжных склонов, 577 ледяных горок и снежных городков, более 1700 площадок для зимних видов спорта и 19 постоянных мест «моржевания».