РЕПОРТАЖ: Зимняя сказка в 15 минутах от города. На «Линии Сталина» открылась резиденция Деда Мороза

Не у всех есть возможность отвезти детей к Деду Морозу в Беловежскую пущу — все-таки более 350 километров пути. А вот в домик дедушки, который располагается всего в 20 километрах от Минской кольцевой, попасть совсем не сложно.

При этом в резиденции на «Линии Сталина» есть все необходимое, чтобы поверить в зимнюю сказку: деревянная усадьба, украшенная яркими гирляндами, теплая печь, красавица-елка и, конечно, загородный воздух.

Встречал гостей Дед Мороз вместе со своей внучкой Снегурочкой. От гражданского Деда Мороза местный дедушка отличается своим нарядом: на его красном пальто есть нашивные погоны, а на каракулевой шапке красуется красная звезда. Зато огромный мешок с подарками у него самый обыкновенный.

Для каждого ребенка у Деда Мороза нашелся сладкий сюрприз и вдобавок много теплых слов. Кроме того, в нынешнем году в новогоднем подарке есть котелок. Подарок со смыслом. Как шутят хозяева резиденции: главное, чтобы котелок варил.

Для всех посетителей резиденции были организованы развлечения на свежем воздухе: хороводы, катание на тюбингах (словно специально к открытию резиденции ночью выпал снег) и стрельба из пневматических винтовок. Кроме того, можно было раскрасить новогодние истории, полепить из пластилина, сфотографироваться в специальной фотозоне.

«Такое мероприятие приносит много радости детям. Родители тоже не отстают, фотографируются в касках, с автоматами. У всех хорошее настроение, а это самое главное. Те, кто замерз, может подойти к костру или погреться в кафе вблизи резиденции», — рассказал директор ИКК «Линия Сталина» Александр Михайлович Метла.

«Впервые резиденция Деда Мороза на “Линии Сталина” открыла свои двери в 2015 году. Этот проект был своеобразным экспериментом. Мы не думали, что наша резиденция будет иметь такой успех, рассчитывали всего на 300−400 подарков, но в итоге их пришлось три раза докупать. Было более тысячи гостей, приехали туристы не только из Беларуси, но и из России, Прибалтики, Германии. В этом году мы уверены, что такой праздник будет востребован. Наш военный Дед Мороз не хуже гражданского. Он мирный, добрый и общительный. И сегодня, в день открытия, детей приехало очень много. Конечно, это радует», — добавил Александр Метла.

Двери дома Деда Мороза открыты с 10.00 до 18.00. Ежедневно здесь ждут всех, кто хочет, чтобы новогодний праздник был полон ярких эмоций и запомнился надолго. Резиденция будет работать три недели, а 14 января 2017 года ее хозяин покинет «Линию Сталина».