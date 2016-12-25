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10:45 (мск), источник: РИА Новости

На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти Шри-Ланки установили в городе Коломбо самую высокую в мире искусственную новогоднюю елку, высота конструкции составляет 73 метра, передает в воскресенье телеканал ABC News.

Источник: РИА Новости
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Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебряный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек.

Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.

Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов.

Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес «растраты денег» на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.

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Авторы необычной конструкции сообщили о подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой должны зафиксировать новый рекорд по постройке самой высокой искусственной новогодней ели.

Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.

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