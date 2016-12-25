На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель

Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебряный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек.

Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.

Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов.

Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес «растраты денег» на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.