На Шри-Ланке установили самую высокую в мире новогоднюю ель
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Власти
Ель сделана из стальных прутьев и выкрашенных в зеленый цвет кусков пластиковой проволоки. Праздничное дерево украсили одним миллионом сосновых шишек, выкрашенных в красный, золотой, серебряный и зеленый цвета. На елке также установили 600 тысяч лампочек.
Макушку украшает шестиметровая светящаяся звезда.
Затраты на праздничное дерево составляют порядка 80 тысяч долларов.
Католическая церковь в стране выступила с критикой в адрес «растраты денег» на сооружение ели: представители духовенства считают, что лишние средства лучше тратить на помощь бедным.
Авторы необычной конструкции сообщили о подаче заявки в Книгу рекордов Гиннесса, представители которой должны зафиксировать новый рекорд по постройке самой высокой искусственной новогодней ели.
Нынешний рекорд пока принадлежит 53-метровой елке, построенной в китайском Гуанчжоу в 2015 году.