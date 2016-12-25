Жильцы двух домов Новосибирска не хотят признавать свое жилье ветхим

«У нас стены кирпичные, ничего у нас не сыпется, перила деревянные, еще с 41 года, но на них даже грибка не было никакого, лестницы — никаких провалов».

Татьяна Елишева вместе с соседями требует исключить их дом из программы расселения ветхого жилья и сэкономить городу бюджетные деньги. Город экономить отказывается. Само начало истории — удивительно. Аварийным здание признали через год после масштабного ремонта. Жильцы узнали случайно, когда пошли приватизировать квартиры. Заказали независимую экспертизу, обратились в суд, доказали — дом не ветхий, собственность оформить разрешили. Иск мэрии о принудительном выселении в марте отклонен. Но на днях — новое уведомление.

Татьяна Елишева, жительница дома ул. Толстого 65: Получили требование от мэрии о том, что мы до 20 декабря должны снести дом своими силами. Как вы себе это представляете? Мы не ветхо-аварийные! Есть дома деревянные бараки, где вы сами знаете, люди просят — расселите нас, пожалуйста! А мы преспокойно живем в этом доме! .

Елена Анатольевна на личный прием к губернатору пришла с той же проблемой. На руках — независимая экспертиза — дом, в котором она живет, изношен только на 40 процентов, аварийным — не является. Женщина отказывается от расселения по программе, дошла до верховного суда, проверку проводит прокуратура, решений еще нет. Но, признается — из дома буквально выживают.

(Разговор с губернатором Владимиром Городецким) «Если дом не аварийный, тогда живите там, сколько хотите, сколько вам время позволит и так далее».

Утром пришли представители мэрии. Они повесили объявления на подъездах, что 25-го числа будут отключены все коммуникации и просьба освободит все жилые помещения, потому что дом будут готовить к сносу.

Почему город экономить не хочет и спешит с расселением домов, чей аварийный статус можно назвать по меньшей мере спорным? Почему пренебрегает законными интересами жильцов? На эти вопросы Вести получили из мэрии сухой письменный ответ. «Акт городской комиссии о признании обоих домов аварийными гражданами в суде не оспорен».

Ольга Омелаенко, корреспондент: Оба дома — на улице Толстого и 2-ой Союза Молодежи — объединяет одно, — они расположены в очень привлекательных местах. В одном случае — рядом метро «Октябрьская». В другом — это район зоопарка. Без обременения эти участки представляют большую ценность. Свободной земли в городе почти не осталось. Желание получить этот ресурс можно понять. Только у программы переселения из ветхого жилья совсем другие цели. Переселение домов, которые представляют реальную угрозу для людей.

И таких домов, как следует из ответа мэрии, в Новосибирске еще больше двухсот. 127 аварийных жилых зданий, которым жильцы с улицы Толстого охотно уступили бы свое место, на данный момент не попали ни в какие программы.