В Башкортостане бурзянскую бортевую пчелу хотят защитить законодательно

«По оценкам ученых, бурзянская популяция темной лесной пчелы сейчас самая большая в мире и генетически наиболее чистая. Ядро популяции находится в Бурзянском районе в заповеднике «Шульган-Таш», — говорит Руфина Шагапова.

По словам депутата, бурзянская пчела адаптировалась к резко континентальным, суровым условиям региона. У других подвидов пчел отсутствует генетически выработанная способность выживать в суровых условиях уральской зимы. По сути, бурзянская пчела — уникальный резерв для развития пчеловодства, позволяющего получать высококачественный, экологически чистый мед. Важнейшим условием ее сохранения является поддержание и развитие бортничества — древнейшего промысла башкир, который сейчас вызывает интерес во всем мире. Именно в бортях происходит более жесткий естественный отбор, что позволяет сохранять генофонд. При скрещивании разных пород пчел рождается слабое потомство. Процесс гибридизации может нанести непоправимый урон бурзянской пчеле.

Планируется в январе продолжить обсуждение законопроекта с экспертным сообществом, после чего он будет внесен на рассмотрение республиканского парламента.