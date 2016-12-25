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11:05 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Найден овощ, который не дает разрастаться раковым опухолям

Немецкие ученые из Рурского университета в Бохуме заявили, что перец чили не дает разрастаться раковым опухолям.

Источник: Telegraf.com.ua

Содержащийся в нем капсаицин препятствует росту опухолей молочной железы.

Эксперты провели исследования на клеточных культурах. В культуре клеток было обнаружено множество обонятельных рецепторов, которые относятся к TRPV1 типу. Они вызвали активацию рецептора TRPV1, связанного с раком груди, что привело к разрушению раковых опухолей.

Ежедневно врачи добавляли в клеточные культуры капсаицин. Зараженные образования стали медленнее делиться, а позже и вовсе массово погибли. Выжившие клетки стали медленнее двигаться, что привело к падению способности к формированию метастаз.

Ученые отмечают результаты своей научной работы: им удалось добиться активизации рецептора TRPV1 перцем чили. Они постараются создать новый способ лечения рака молочной железы.

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