Найден овощ, который не дает разрастаться раковым опухолям

Содержащийся в нем капсаицин препятствует росту опухолей молочной железы.

Эксперты провели исследования на клеточных культурах. В культуре клеток было обнаружено множество обонятельных рецепторов, которые относятся к TRPV1 типу. Они вызвали активацию рецептора TRPV1, связанного с раком груди, что привело к разрушению раковых опухолей.

Ежедневно врачи добавляли в клеточные культуры капсаицин. Зараженные образования стали медленнее делиться, а позже и вовсе массово погибли. Выжившие клетки стали медленнее двигаться, что привело к падению способности к формированию метастаз.

Ученые отмечают результаты своей научной работы: им удалось добиться активизации рецептора TRPV1 перцем чили. Они постараются создать новый способ лечения рака молочной железы.