Малооблачная и пасмурная погода ждет жителей Иркутска на предстоящей неделе

Малооблачная и пасмурная погода ждет жителей столицы Приангарья на предстоящей рабочей неделе. В понедельник, 26 декабря, столбик термометра вечером может опуститься до -14°С. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 26 декабря, в Иркутске малооблачно. Днем температура -11°С, ветер южный 4 м/с. Вечером -14°С.

Во вторник, 27 декабря, утром в областном центре пасмурно, небольшой снег. Температура -13°С. Днем облачно, столбик термометра поднимется до -9°С, ветер северо-западный 2 м/с.

В среду, 28 декабря, днем в столице Приангарья ясно, столбик термометра составит -7°С. Вечером -13°С, ветер южный 1м/с.

В четверг, 29 декабря, в Иркутске ясно. Температура днем -5°С, вечером -9°С. Ветер южный 1 м/с.

В пятницу, 30 декабря, утром в областном центре малооблачно, температура -12°С. Ветер юго-восточный 2 м/с. Днем пасмурно, -12°С. Вечером -12°С.

По информации синоптиков, в целом декабрь по среднемесячной температуре воздуха ожидается чуть теплее нормы — на один градус. Температура в западных и южных районах Иркутской области в ночные часы будет от -9, -14°С до -21, -26°С. Днем от -13 до -18°С, будет повышаться в отдельные дни до -1, -6°С.