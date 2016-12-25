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14:29 (мск), источник: БЕЛТА

Мокрый снег и усиление ветра прогнозируется 26 декабря в Беларуси

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 26 декабря будет облачно, прогнозируется мокрый снег и усиление ветра, на дорогах гололедица. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

В понедельник в ночное время преимущественно по западу и днем на большей части территории страны прогнозируются осадки (мокрый снег, днем — с дождем).

В отдельных районах возможен туман и слабый гололед. Ветер юго-западный, порывистый, в дневные часы по северо-западу страны в отдельных районах до сильного (порывами до 15−18 м/с).

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, днем — от 0 по востоку до плюс 8 градусов по западу страны.

Гидромет предупреждает, что выходить на лед крайне опасно. «В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек толщина льда не превышает 10 см, во льду имеются большие полыньи, — отметили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. — На следующей неделе оттепельная погода будет способствовать дальнейшему разрушению льда на реках и водоемах».

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