Королева Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви

Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья.

Из-за простуды королевская чета была вынуждена на несколько дней отложить поездку в поместье Сандрингем на востоке Англии.

Во вторник Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.