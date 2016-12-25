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13:01 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Королева Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви

Королева Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме, так как она все еще выздоравливает после простуды.

Источник: AP 2016

Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья.

Из-за простуды королевская чета была вынуждена на несколько дней отложить поездку в поместье Сандрингем на востоке Англии.

Во вторник Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.

Комментарии
2
Tavovic
Ну вот , и что теперь делать ? Важнецкая новость для россиян (
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Сергей Саморуков
Сильная тётка . Уважуха .
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