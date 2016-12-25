Королева Елизавета II пропустит рождественскую службу в церкви
Королева Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме, так как она все еще выздоравливает после простуды.
Королева Елизавета II будет отсутствовать на рождественской службе в церкви в своем поместье в Сандрингеме, так как она все еще выздоравливает после простуды.
Традиционно в Сандрингеме на Рождество собирается вся королевская семья.
Во вторник Букингемский дворец также объявил, что королева Елизавета II перестанет патронировать 25 национальных организаций, в том числе спортивные ассоциации. В следующем году их начнут патронировать другие члены королевской семьи.