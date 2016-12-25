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13:34 (мск), источник: Lenta.Ru

В Канаде «вылепили» самого маленького снеговика в мире

Ученые и специалисты из канадского Университета Западного Онтарио создали самого маленького снеговика в мире. Об этом сообщает The Observer.

Его высота не превышает трех микрон, что в несколько раз меньше толщины человеческого волоса (75 микрон).

Фигурка сделана из микроскопических сферических частиц кремнезема.

Черты лица снеговика — глаза и рот — были вырезаны при помощи сфокусированного ионного пучка.

23 декабря сообщалось, что на ежегодной выставке скульптур из снега в китайском городе Харбин соорудили снеговика высотой 34 метра.

По данным сайта National Geographic, самая большая снежная баба в мире была создана в феврале 2008 года жителями города Бетель (штат Мэн, США). Она была названа «Olympia SnowWoman». Ее высота достигала 37 метров, на постройку ушло почти 6 тысяч тонн снега.

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