Снежные баталии и танцы на снегу. В Перми прошли «ВсеПермские снежные гонки»

24 декабря на городской набережной состоялись «ВсеПермские снежные гонки». В мероприятии приняли участие ученики двух десятков пермских школ. Состав команд был необычный, в него вошли, не только школьники, но и родители и учителя.

Перед соревнованиями представители школ получили маршрутные листы с обозначениями, где находится каждый этап эстафеты и конверт с жетончиками, которые нужно было подарить участникам мастер класса, который больше всех понравился.

Стоит отметить, что многие ученики пришли в футболках с символикой своей школы, а на лица некоторых учащихся красовался российский триколор. После небольшой переклички: «Дети здесь? — Здесь. Родители и учителя здесь? — Здесь», был дан старт снежным соревнованиям.

Командам предстояло пройти несколько испытаний: сначала веселые и динамичные эстафеты, а затем снежные бои на меткость. Восстановить силы, перекусить и согреться горячим чаем, можно было здесь же, а все средства, заработанные от продажи будут направлены в благотворительным фонд «Дедморозим». Усталые и довольные «Снежные команды» после небольшой передышки с новыми силами переходили к следующим этапам конкурса: танцам под музыку на снегу и созданию рисунка. За считанные минуты на заснеженной пермской набережной появились новогодние картины.

По итогам соревнований команда победитель, занявшая первое место в общем зачете получила переходящий кубок «ВсеПермские снежные гонки».