Аэропорт Сочи работает в обычном режиме после крушения Ту-154

Как ранее сообщали власти Сочи, в аэропорту города создан штаб по приему родственников пассажиров, где уже дежурят бригады психолого-психиатрической помощи. Обеспечено питание, транспорт. Размещать прибывающих родственников будут в санатории «Аврора».

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, принимает и отправляет авиарейсы, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Пока в аэропорту не организовано место для возложения цветов. По словам работников магазинов и различных сервисных служб в аэропорту, пока желающих возложить цветы не было.

В часовне аэропорта также нет скопления людей, пассажиры изредка заходят и ставят свечи. Пассажиры спокойно регистрируются на рейсы и ожидают вылетов.