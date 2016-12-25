Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни

В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно.

«Я постараюсь быть немного оригинальным», — сказал президент.

«Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни, полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не можете одерживать победы. Я желаю вам успехов», — сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.