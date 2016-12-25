Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни
Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.
Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.
В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно.
«Я постараюсь быть немного оригинальным», — сказал президент.
«Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни, полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не можете одерживать победы. Я желаю вам успехов», — сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.