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14:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Президент Чехии пожелал народу страны опасной жизни

Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно.

«Я постараюсь быть немного оригинальным», — сказал президент.

«Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни, полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не можете одерживать победы. Я желаю вам успехов», — сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии.

Комментарии
24
андрей столяров
очень долго в Европе не было войны вот и не хватает им адреналина
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daf
нужно желать хорошей жизни..плохая сама придет
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Тапдык Мамедов
А что опасной жизни то- удачи и победы пожелал.
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