Куда пропадают молдавские студенты

Такая же тенденция наблюдается и в магистратуре. На второй цикл обучения были зачислены 6,7 тысячи молодых людей. Это ниже прошлогодних показателей на 2,9%.

Руководители молдавских ВУЗов констатируют, что серьезный спад количества студентов регистрируется в области изучения социальных наук, экономики и права, инженерии, технологий, архитектуры и строительства.

В целом, в этом году в университеты Молдовы поступили 74,7 тысячи человек. Это почти на 7 тысяч меньше, чем в 2015—2016 учебном году.

На данный момент в республике действуют 30 высших учебных заведений, в том числе 19 государственных. Большинство ВУЗов, а именно 26, расположены в Кишинева. Еще по одному университету есть в Бельцах, Комрате, Кагуле и Тараклии.