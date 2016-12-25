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15:30 (мск), источник: Sputnik.md

Куда пропадают молдавские студенты

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. В высшие учебные заведения республики стало поступать гораздо меньше студентов. Как показывает статистика, в этом учебном году на первый цикл зачислены 15,4 тысячи студентов, что на 12,8% меньше показателей прошлого года.

Источник: Sputnik.md

Такая же тенденция наблюдается и в магистратуре. На второй цикл обучения были зачислены 6,7 тысячи молодых людей. Это ниже прошлогодних показателей на 2,9%.

Руководители молдавских ВУЗов констатируют, что серьезный спад количества студентов регистрируется в области изучения социальных наук, экономики и права, инженерии, технологий, архитектуры и строительства.

В целом, в этом году в университеты Молдовы поступили 74,7 тысячи человек. Это почти на 7 тысяч меньше, чем в 2015—2016 учебном году.

На данный момент в республике действуют 30 высших учебных заведений, в том числе 19 государственных. Большинство ВУЗов, а именно 26, расположены в Кишинева. Еще по одному университету есть в Бельцах, Комрате, Кагуле и Тараклии.

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