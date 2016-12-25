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14:46 (мск), источник: Om1.ru

Крикорьянц открыл бесплатный каток в Птичьей гавани

Министр спорта Омской области обратил внимание, что подобные катки есть и в других районах города.

Сегодня, 25 декабря министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц открыл бесплатный каток в природном парке Птичья гавань. По распоряжению губернатора Виктора Назарова Министерством спорта разработана большая программа по таким социальным каткам в каждом округе, на что и обратил внимание глава ведомства:

— У нас бесплатные катки действуют на стадионах «Авангард» и «Сибирский нефтяник», и в Аграрном университете готовится большая площадка. В новом формате в этом году действует территория природного парка «Птичья гавань». Здесь организовано много интересных интерактивных вещей. Это — хоккей с мячом на валенках, расширенный каток, лыжная трасса двух видов, катание на собачках. Всё это входит в ту тематику, которая предоставлена сегодня людям. Очень хочется, чтобы как можно больше омичей посетило мероприятия на этих площадках, потому что мы действительно старались.

Новые социальные катки организуются сразу на нескольких площадках. На территории Аграрного университета он откроется на этой неделе. По словам министра, также много площадок залито во дворах.

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