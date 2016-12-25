Митрополит Георгий заложил храм в честь святых апостола Тимофея и мученицы Татьяны в Нижнем Новгороде 24 декабря

Согласно информации, храм был заложен на улице Трамвайной в Молитовском благочинии. Перед закладкой были освящены два купола будущей церкви, после чего их подняли на крышу. Новый храм будет занимать часть здания, где разместится православная гимназия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта гимназия станет десятым по счету общеобразовательным учреждением в епархии. Она станет первым таким учреждением в Нижнем Новгороде, где будет собственный гимназический храм.

«Территория у здания будет благоустроена. Сквер, детская площадка, памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию — место для прогулок, которое должно понравиться нижегородцам», — сказал директор ООО «Региональный инженерный центр», архитектор Юрий Коваль.

Здание, где разместятся гимназия и храм, было построено в конце XIX века и относилось к льнопрядильной фабрике. Последние два десятилетия помещения не эксплуатировались и находились в запущенном состоянии. В настоящее время ведутся работы по реконструкции.