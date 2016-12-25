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18:32 (мск), источник: БЕЛТА

Стоимость принудительной эвакуации автомобиля возросла в Минске

Теперь услуга принудительной парковки на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор увеличилась практически на треть и стоит 60 белорусский рублей. Аналогичная услуга с частичной погрузкой оценена в 50 рублей.

Цена принудительной эвакуации автомобиля, а также хранение отбуксированного транспорта возросла в Минске. Об этом стало известно из решения Минского горисполкома № 3560.

Теперь услуга принудительной парковки на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор увеличилась практически на треть и стоит 60 белорусский рублей. Аналогичная услуга с частичной погрузкой оценена в 50 рублей.

Незначительно подорожала и цена суток самой парковки — до 7 рублей (если машина на штрафстоянке не более 3 суток), при том, что ранее сутки обходились автовладельцу в 6 рублей. А хранение авто в период от 4 до 9 дней — 4 рубля за сутки.

Изменение тарифов вступило в силу 24 декабря 2016 года.

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