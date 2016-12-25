Предстоящей ночью на Южном Урале в низинах похолодает до 26

Предстоящей ночью в пониженных частях рельефа в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 26 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В ночь на 26 декабря 2016 года в регионе преимущественно без осадков, местами возможна слабая изморозь, прогнозируется минус 16−21, в низинах — 21−26 градусов. Днем в понедельник характеристика погоды не изменится, температурный режим будет мягче: 9−14 градусов, в низинах — 15−20», — сообщили в Гидрометцентре.

В Челябинске этой ночью будет минус 17−19, завтра днем — 12−14, ветер переменных направлений: южный — юго-восточный, порывы до 12 метров в секунду.