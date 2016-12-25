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17:11 (мск), источник: Om1.ru

Погибшая при крушении Ту-154 доктор Лиза курировала открытие хосписа в Омске

Общественница оказалась в списках разбившихся в самолете над Черным морем.

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Сегодня, 25 декабря самолёт Министерства обороны России, совершавший рейс Чкаловский — Хмеймим (Сирия), упал в Чёрное море в районе Сочи. В трагедии погибли 84 пассажира и 8 членов эпипажа.

Среди разбившихся в результате крушения воздушного судна значатся девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда», а также общественница Елизавета Глинка, больше известная как доктор Лиза.

При этом с директором фонда «Справедливая помощь» произошла запутанная история. Долгое время было не понятно, погибла ли Елизавета Глинка вместе с остальными во время крушения в акватории Черного моря. Она числилась в списках пассажиров, но, по некоторым данным, не прошла предполетный контроль. В то же время родные общественницы не могли выйти с ней на связь. Уже к вечеру сегодняшнего дня стало ясно, что доктор Лиза была на борту Ту-154. Это подтвердил ее муж.

При этом в биографии Елизаветы Глинки есть факт, который позволяет, хоть с натяжкой, но привязать ее общественную работу к Омску.

Так, известно, что глава фонда познакомилась с хосписами в Америке в конце 1980-х годов прошлого века. Она была поражена человеческим отношением к умирающим людям.

После этого Елизавета Глинка организовала хоспис в Киеве, а потом курировала работу такого центра в Москве. Первоначально предполагалось, что там будут помогать только онкологическим больным, но круг ее подопечных постепенно расширился.

Начиная с 2006 года, помимо Киева и Москвы, Глинка курировала хосписную работу в других городах — в России, а также в Армении и Сербии. Упоминая, что хосписы открылись в Туле, Ярославле, Архангельске, Ульяновске, Омске, Кемерово, Астрахани, Перми, Петрозаводске, Смоленске, она обращала внимание общественности на недостаточное внимание к подготовке будущих специалистов паллиативной медицины; по словам Глинки, есть «случаи, когда в регионах врачи не имеют понятия, что такое хосписы».

Омск оказался в списке городов, в которых открылся такой хоспис, как говорила доктор Лиза, это не дом смерти, а достойная жизнь до конца.

Добавим, что пару дней назад общественница поделилась, что сначала полетит в Донецк, а потом в Сирию.

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