Президент Татарстана открыл Горкинско-Ометьевский лесопарк

Здесь состоялась церемония открытия Горкинско-Ометьевского лесопарка. Это первый за несколько десятилетий такой объект, созданный в столице РТ с нуля.

До начала торжественной церемонии лидер республики успел пообщаться с активистами соучаствующего проектирования. Парк строится в тесном сотрудничестве с местным населением, учтены пожелания более 3 тыс. человек.

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев рассказал о ходе строительства и целях создания лыжной базы на территории лесопарковой зоны. ДЮСШ по лыжным гонкам здесь уже возведена.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с новым парком, — обратился к собравшимся у центральной сцены Рустам Минниханов. — Для развлечений и спорта таких парков и в нашей столице, и в целом по республике должно быть много. У нас уже два года работает эта программа, и мы ее продолжим. Я думаю, что для этого микрорайона этот объект был очень и очень нужен. Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом».

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь предложил поблагодарить Президента Татарстана за такой подарок к Новому году аплодисментами. На это предложение откликнулись все собравшиеся.

Чуть позже лидер республики и сопровождающие его официальные лица планировали осмотреть ледяной городок и фонтан, а также принять участие в зажжении иллюминации на дубе. Затем предполагаются посещение экошколы (она начнет работу уже в начале 2017 года) и осмотр детской площадки-бюро «Чехарда», памп-трека, пешеходного моста и смотровой площадки.

На смотровой площадке казанский архитектор Дарья Толовенкова планировала рассказать Рустаму Минниханову о планах по реализации второй очереди проекта. Общая площадь лесопарка превышает 87 га, и работы по его благоустройству предстоит еще много.