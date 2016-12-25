В Нижнем Новгороде на площади Горького открылся новогодний городок
В Нижнем Новгороде на площади Горького 24 декабря открылся новогодний городок. В церемонии открытия городка принял участие глава администрации города Сергей Белов.
В Нижнем Новгороде на площади Горького 24 декабря открылся новогодний городок. В церемонии открытия городка принял участие глава администрации города Сергей Белов.
В этом году впервые площадь Горького задействована как центральная городская площадка для массовых гуляний в новогодние каникулы.
В сквере развернулся праздничный городок с
Организаторы площадки составили особое расписание, которое будет действовать с 24 декабря по 6 января 2017 года. Каждый день горожане разных возрастов, пришедшие в сквер на площади Горького, смогут выбрать себе занятие по душе: смастерить новогоднюю игрушку, собрать подарки для нуждающихся, подписать добрую открытку для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых, принять участие в увлекательном новогоднем квесте или просто посмотреть старые добрые мультфильмы на большом экране.