В Нижнем Новгороде на площади Горького открылся новогодний городок

В этом году впервые площадь Горького задействована как центральная городская площадка для массовых гуляний в новогодние каникулы.

В сквере развернулся праздничный городок с ярмаркой-продажей новогодних товаров, выставкой музея Максима Горького, фотолокациями, благотворительными мастерскими, зоной творческих мастер-классов, детскими игровыми элементами и точками быстрого питания.

Организаторы площадки составили особое расписание, которое будет действовать с 24 декабря по 6 января 2017 года. Каждый день горожане разных возрастов, пришедшие в сквер на площади Горького, смогут выбрать себе занятие по душе: смастерить новогоднюю игрушку, собрать подарки для нуждающихся, подписать добрую открытку для бабушек и дедушек, проживающих в домах престарелых, принять участие в увлекательном новогоднем квесте или просто посмотреть старые добрые мультфильмы на большом экране.