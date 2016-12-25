В Воронежском хореографическом училище почтят память погибшей в авиакатастрофе балерины

В Воронежском хореографическом училище (ВХУ) почтят память погибшей авиакатастрофе выпускницы ВХУ Лилии Пырьевой, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор училища Татьяна Фролова. Артистка была среди пассажирок летевшего из Сочи в Латакию Ту-154 Минобороны России, который разбился в воскресенье, 25 декабря.

По словам Фроловой, сотрудники училища и оставшиеся на сессию студенты напишут некролог и повесят доску соболезнования родным и близким Лилии в понедельник, 26 декабря. А сразу же после выхода с каникул, 9 января, проведут траурную линейку.

— Пока мы не думали о том, что будет на линейке. Завтра рабочий день, будем обсуждать. С Лилей многие общались, многие дружили — уверена, студенты и классный руководитель подскажут, как провести мероприятие. Провести так, чтобы Лилю всегда помнили, — сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» Татьяна Фролова.

По словам родственницы Пырьевой, пожелавшей не называть свое имя, тело Лилии еще не нашли — на месте крушения продолжаются поисковые работы. Родители девушки находятся в Сочи.

Лилия окончила народное отделение ВХУ в 2016 году. После окончания училища Лилия Пырьева работала в Академическом ансамбле песни и пляски Российской Армии имени Александрова. Девушка была счастлива попасть в этот ансамбль, ранее рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» директор ВХУ Татьяна Фролова.

Помимо Лилии Пырьевой, в числе погибших, по предварительным данным, в числе погибших оказался еще один воронежский артист — выпускник Воронежского областного училища культуры Евгений Булочников.

Контекст

Ту-154 Минобороны России, следовавший из Сочи в Латакию, исчез с экранов радаров в воскресенье, 25 декабря. Самолет, на борту которого находилось 92 человека, упал в Черном море. Обломки разлетелись вдоль побережья, они находятся на глубине от 50 до 100 метров. В авиакатастрофе погибли военнослужащие, журналисты и артисты крупнейшего военного ансамбля имени Александрова. Среди погибших исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и худрук ансамбля имени Александрова Валерий Халилов.

После крушения возбудили уголовное дело. Президент Владимир Путин объявил 26 декабря днем траура в России.