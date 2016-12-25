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25 декабря, источник: Telegraf.com.ua

Суд оштрафовал харьковского ученого за помощь в разработке КНР без разрешения

В Харькове прокурор и пенсионер признаны виновными в оказании помощи разработки и производстве космического тепловизора в КНР, не имея необходимого разрешения.

Источник: Telegraf.com.ua

Московский районный суд Харькова утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и пенсионером, обвиняемым в помощи в разработке и производстве космического тепловизора в Китайской Народной Республике, не имея необходимого разрешения Государственной службы экспортного контроля.

«Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 333 (нарушение порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины и назначить ему согласованное сторонам наказание… в виде штрафа… в размере 3 тыс 400 грн, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью», — говорится в приговоре, опубликованном на сайте единого Госреестра судебных решений.

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Как указано в мотивировочной части решения, обвиняемый на протяжении 18 лет (1988−2006гг) работал в Специальном конструкторском технологическом бюро Физико-технического института низких температур и руководил работами по разработке инфракрасного оптико-электронного тракта и криовакуумного стенда для его испытаний, которые проводились с целью создания космического тепловизора, который мог выявлять, в частности, межконтинентальные баллистические ракеты.

В октябре 2015 г. мужчина получил по электронной почте письмо от представителя Пекинского института космической механики и электромеханики КНР, предлагавшего разработать космический тепловизор и предоставить комплект техдокументации к нему за денежное вознаграждение. Обвиняемый согласился и вскоре поехал в Пекин, взяв с собой разработанную техдокументацию. Разрешения на вывоз документов у него не было и на таможне он их не декларировал.

В Китае он, не имея разрешения Госслужбы экспортного контроля, помогал в разработке, производстве и тестировании спутника с высокочувствительными тепловизорами для контроля космического пространства. За выполненные работы обвиняемый получил $1 тыс, с которых заплатил $200 налогов. Обвиняемый свою вину признал полностью. Приговор суда может быть обжалован в течение 30 дней после его оглашения.

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