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19:44 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау пустуют 160 земельных участков

Владельцев таких земельных наделов ударят по карману десятикратными налогами, передает ATPress.kz.

Источник: Newtimes.kz

Владельцев таких земельных наделов ударят по карману десятикратными налогами, передает ATPress.kz.

Напомним, весной глава региона Нурлан Ногаев распорядился вернуть в государственную собственность все годами неиспользуемые в черте города земельные участки.

«Составьте таблицу всех таких участков: кто и когда получил, для каких целей и почему не используется. Я говорю не о тех, кто взял под ИЖС 8 соток, а о тех, кто держит в черте города гектары и не использует их, продаёт, превращая это в бизнес», — подчеркнул тогда аким.

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Ногаев также отметил, что отсутствие в Атырау свободных земель препятствует реализации государственных программ жилищного строительства, учитывая тот факт, что в нефтяной столице насчитывается 70 аварийных и ветхих домов.

В последующем в ходе инвентаризации земель акимат выявил 160 участков, которые используются не по назначению. Об этом 23 декабря сообщил аким города Атырау Серик Шапкенов на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.

«Для принятия мер в соответствующие органы направлены документы 126 владельцев. Кроме того, городской маслихат принял постановление, согласно которому, владельцу участка, используемого не по назначению, налог будет начисляться в 10-кратном размере», — заявил Шапкенов.

Смогут ли власти заставить хозяев строиться или вернуть земли государству — покажет время. Вряд ли найдутся желающие добровольно распрощаться с гектарами, на которых можно неплохо заработать. Так, например, одним из таких лакомых кусочков является территория старого городского парка, расположенная на пересечении улиц Жарбосынова и Пушкина.

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