В Атырау пустуют 160 земельных участков
Владельцев таких земельных наделов ударят по карману десятикратными налогами, передает ATPress.kz.
Владельцев таких земельных наделов ударят по карману десятикратными налогами, передает ATPress.kz.
Владельцев таких земельных наделов ударят по карману десятикратными налогами, передает ATPress.kz.
Напомним, весной глава региона Нурлан Ногаев распорядился вернуть в государственную собственность все годами неиспользуемые в черте города земельные участки.
«Составьте таблицу всех таких участков: кто и когда получил, для каких целей и почему не используется. Я говорю не о тех, кто взял под ИЖС 8 соток, а о тех, кто держит в черте города гектары и не использует их, продаёт, превращая это в бизнес», — подчеркнул тогда аким.
Ногаев также отметил, что отсутствие в Атырау свободных земель препятствует реализации государственных программ жилищного строительства, учитывая тот факт, что в нефтяной столице насчитывается 70 аварийных и ветхих домов.
В последующем в ходе инвентаризации земель акимат выявил 160 участков, которые используются не по назначению. Об этом 23 декабря сообщил аким города Атырау Серик Шапкенов на брифинге в Региональной службе центральных коммуникаций.
«Для принятия мер в соответствующие органы направлены документы 126 владельцев. Кроме того, городской маслихат принял постановление, согласно которому, владельцу участка, используемого не по назначению, налог будет начисляться в 10-кратном размере», — заявил Шапкенов.
Смогут ли власти заставить хозяев строиться или вернуть земли государству — покажет время. Вряд ли найдутся желающие добровольно распрощаться с гектарами, на которых можно неплохо заработать. Так, например, одним из таких лакомых кусочков является территория старого городского парка, расположенная на пересечении улиц Жарбосынова и Пушкина.