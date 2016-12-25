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25 декабря, источник: Telegraf.com.ua

Определены сроки уничтожения Земли роем комет

Звезда Глизе 710 приближается к Солнцу.

Источник: Telegraf.com.ua

Польские астрономы выяснили, что примерно через миллион лет звезда Глизе 710 пройдет в опасной близости от Солнечной системы, что может вызвать бомбардировку Земли кометами из облака Оорта и привести к глобальной катастрофе.

В настоящее время Глизе 710 находится в 64 световых годах от Солнца и приближается к нему. Через 1,35 миллиона лет она сократит это расстояние до 13 тысяч астрономических единиц (астрономическая единица равна расстоянию от Земли до Солнца), или 77 световых дней. Таким образом, звезда будет находиться в пределах облака Оорта — сферической области вокруг Солнечной системы, которая, как полагают ученые, образована ледяными объектами и является источником комет.

Исследователи считают, что гравитация Глизе изменит траектории космических тел и направит многие из них к Земле. Учитывая, что, по новым оценкам, звезда будет почти в пять раз ближе, чем считалось ранее, риск столкновения комет с нашей планетой, что может привести к исчезновению жизни на ней, очень высок.

Примерно каждый год к Солнцу будут прилетать до 10 комет, и эта ситуация сохранится в течение 3−4 миллионов лет. Глизе 710 представляет собой относительно тусклый оранжевый карлик, масса которого составляет примерно 0,6 массы Солнца.

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