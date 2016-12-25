Сколько человек в Молдове носят имена Христос и Иисус

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Рождество Христово — один из главных праздников всех христиан. Он установлен в память о рождении Иисуса Христа. В воскресенье в Молдове отмечают Рождество по новому стилю. В этот день именины отмечают сразу несколько граждан республики.

Согласно данным госпредприятия «Registru», в Молдове зарегистрировано восемь граждан, которые носят имя Христос, одного зовут Jesus (американский вариант имени Иисус), а 15 граждан носят имя Иса (так имя Иисус звучит, например, в Индонезии).

Более чем у пяти тысяч проживающих в Молдове человек — «рождественская» фамилия. Есть среди нас те, кто носит фамилию Кречун (Creciun) — 2822 и Крэчун (Crăciun — в переводе с румынского — Рождество) — 2170.