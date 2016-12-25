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25 декабря, источник: Интерфакс

Младший сын Лукашенко рассказал о нежелании становиться президентом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сообщил, что пока не определился с будущей профессией, но президентом стать не хочет.

Источник: РИА "Новости"

«Меня многие об этом спрашивают. Если честно, я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней», — сказал он в интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину.

Сюжет о поездке Гришина в Белоруссию, в ходе которого он взял интервью у младшего сына белорусского президента, был показан в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1».

На вопрос о том, кем он хочет стать в будущем, Николай Лукашенко ответил, что еще не определился.

Может быть, стал бы врачом, посмотрел бы и военную карьеру.
Николай ЛукашенкоСын Александра Лукашенко
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Николай Лукашенко, часто сопровождавший отца в зарубежных визитах, также показал фотоальбом с фотографиями, сделанными во время таких поездок. На вопрос, какая из них была самой запоминающейся, он ответил: «Мне понравилось очень и в восточных странах, и на Западе, и в странах Южной Америки, и в США».

Гришин также посетил школу в Острошицком городке, где учится сын президента Белоруссии, и хоккейную тренировку. Во время тренировки на арене появился и Александр Лукашенко. Он пообщался с россиянином и дал ему несколько хоккейных уроков.

Евгений Гришин живет в поселке Артемовский под Владивостоком.

Комментарии
1
vesta
Умка мальчик )))))
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