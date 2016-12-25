Младший сын Лукашенко рассказал о нежелании становиться президентом

«Меня многие об этом спрашивают. Если честно, я, наверное, не очень бы хотел стать президентом. Очень сложная жизнь тогда будет, не уверен, что я готов к ней», — сказал он в интервью 11-летнему российскому журналисту Евгению Гришину.

Сюжет о поездке Гришина в Белоруссию, в ходе которого он взял интервью у младшего сына белорусского президента, был показан в воскресенье в эфире телеканала «Беларусь-1».

На вопрос о том, кем он хочет стать в будущем, Николай Лукашенко ответил, что еще не определился.