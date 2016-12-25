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25 декабря, источник: Om1.ru

Фоторепортаж: омичи о новом цирке, где чуть не подвела страховка

В обновленном Омском цирке дали первое выступление клоуны, дрессировщики и акробаты, от трюков которых зал не удержался от волнительных вздохов и приглушенных криков.

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Цирк открыли 24 декабря представлением после затяжного ремонта, который, к слову, продлится до мая будущего года. Еще накануне здание не отапливалось, но к первому шоу это, разумеется, исправили.

— Это событие значимо не только для Омска, но и для всей России. Зданиям, имущественному комплексу уделялось недостаточно внимания, и цирки ветшали, старели. Но замечательно, что обратили внимание на цирк в Омске, городе, который очень любит цирковое искусство.

Дмитрий Иванов, директор Росгосцирка:

Дело в том, что в России насчитывается только около 30 цирков. Строительные работы в Омском цирке встали в 600 млн рублей, и первые гости не могли не оценить изменений, тем более что ремонта здесь не было около полувека. Коренной омич Валерий пришел на представление с внуком Львом, которому нет еще и двух лет. Это его самый первый поход в цирк, а в преддверии Нового года, как водится, ребенка нарядили в костюм — пушистого тигренка.

Валерий, гость цирка:

 — И тот, старый, цирк был нормальный. Но и сделанные изменения — это чудесно. Первый в городе цирк был деревянный, еще когда в школе учился, ходил в него. А когда новый построили, мне было лет 15−16. Тоже было чудесно, сектора. Он в памяти. У меня родственники тогда работали строителями здесь, рассказывали, как колышки забивали.

Так, современный цирк, построенный в 1973 году, является преемником деревянного цирка, возведенного в 1922 году вместо ранее существовавшего с 1908-го временного, а еще прежде — цирка-театра купца Сичкарева, положившему начало омскому цирковому искусству в 1898 году.

Татьяна, жительница Омска:

 — Когда дали приглашение сходить на первое представление, конечно, сразу согласились. Мы ждали долго, когда цирк откроют. Два раза в год обычно ходим и обязательно на новогоднее представление, потому что это все-таки самое интересное для детей.

Ее приятельница Ольга поддержала мнение, рассчитывая хотя бы раз в год ходить в новый цирк, а их дочки — особенно.

 — Елка нравится, красивая, — выпалили Соня и Альбина, наперебой делясь авторитетным мнением в ожидании представления. — Раньше ходили уже, сейчас здесь поменялось.

Одна из девочек, как выяснилось, очень любит попугаев, другая — собачек, а узнав, что крылатые и четвероногие любимцы будут выступать, зазвучало веселое «Ура!».

— Мы очень внимательно и трепетно готовились к открытию и собрали лучшие номера. Это лауреаты фестиваля в Монте-Карло и других международных фестивалей, одни из лучших клоунов, которые есть в России, это номера с животными. Продумываем программы на последующие периоды, чтобы самые лучшие номера не только российской государственной цирковой компании, но и зарубежные исполнители побывали здесь. Дмитрий Иванов, директор Росгосцирка.

В тот вечер омичей развлекали номерами с морскими львами, обезьянами, доберманами и сказочными попугаями. Неподдельный смех смогли вызвать те самые именитые клоуны — семья Просвирниных, воссоздали атмосферу театра отрывком из оперетты «Принцесса цирка», а также заставили серьезно понервничать не только маленьких зрителей, но и взрослых акробаты ансамбля «Московское время». Артисты взмывали под купол цирка, приземлялись на кресло, которое коллеги держали на высоте нескольких метров, в то время как в зале слышались «ахи» и «охи».

Во время одного такого трюка, для которого оркестр смолк и воцарилась тишина, циркачи не сразу справились со страховкой, и пока акробат приземлялся, других вслед за удерживаемым тросом вытащило на арену. К счастью, никто не пострадал. Зрители аплодировали.

 — Нам очень понравилось первое выступление. Не так чтобы часто ходим, но бывает, и до закрытия были в цирке. Очень ждали, чем удивит. Нам понравилось, — поделилась с нами омичка, пока дочка Саша веселилась под впечатлением от увиденного.

Саша, маленькая гостья цирка:

 — Больше всего понравились клоуны и собачки. Мы еще в Санкт-Петербурге таких видели. Эти мне очень понравились, как прыгали на стульях. Попугайчики тоже очень понравились, мне все очень понравилось.

Неудивительно, что на вопрос, будет ли она просить родителей прийти в цирк еще, девочка не раздумывая ответила «Да».

Добавим, новогодняя программа продлится все зимние каникулы, а также в первые выходные после них, представления будут идти дважды в день. Стоимость билетов — от 250 до 1400 рублей. После этого планируется, что цирк заработает еще и как кинотеатр, где будут показывать отечественное кино и мультфильмы.

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