Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов тайно покинул Казахстан

«Я покинул Казахстан. Навсегда, надеюсь. Это решение я принял быстро и неожиданно для себя», — начал длинный пост Бекжан Идрисов.

О своём решении покинуть Казахстан главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов сообщил постфактум со своей страницы в Facebook.

По его словам, главная причина неожиданной, но вынужденной поездки, в уголовном деле, возбуждённом против издателя Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина.

«Следствие поставило передо мной выбор: либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо даю показания против него. После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод — за дачу ложных показаний», — сообщил Бекжан Идрисов.

По словам журналиста, у него не было выбора.

«Поэтому я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки — розыск и задержание», — утверждает Бекжан Идрисов.

Журналиста и издателя сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали в середине ноября. Его подозревают в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ Central Asia Monitor и Radiotochka.kz.