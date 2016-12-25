Главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов тайно покинул Казахстан
По словам журналиста, ему пришлось покинуть пределы Казахстана, чтобы не стать подозреваемым по факту дачи ложных показаний.
По словам журналиста, ему пришлось покинуть пределы Казахстана, чтобы не стать подозреваемым по факту дачи ложных показаний.
О своём решении покинуть Казахстан главный редактор сайта Radiotochka.kz Бекжан Идрисов сообщил постфактум со своей страницы в Facebook.
«Я покинул Казахстан. Навсегда, надеюсь. Это решение я принял быстро и неожиданно для себя», — начал длинный пост Бекжан Идрисов.
По его словам, главная причина неожиданной, но вынужденной поездки, в уголовном деле, возбуждённом против издателя Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина.
«Следствие поставило передо мной выбор: либо я сажусь рядом с Габдуллиным, либо даю показания против него. После второго допроса в Астане мне уже не просто намекали, что посадят рядом с Габдуллиным, а и придумали повод — за дачу ложных показаний», — сообщил Бекжан Идрисов.
По словам журналиста, у него не было выбора.
«Поэтому я купил билет и улетел из Казахстана. Как оказалось, вовремя, ибо сейчас прокуратура выставила на меня красные флажки — розыск и задержание», — утверждает Бекжан Идрисов.
Журналиста и издателя сайта Radiotochka.kz Бигельды Габдуллина задержали в середине ноября. Его подозревают в вымогательстве бюджетных денежных средств с должностных лиц в пользу подконтрольных СМИ Central Asia Monitor и Radiotochka.kz.
Весной этого года на сайте появилась статья про имущество, которым владеет семья депутата Гульжаны Карагусовой. Материал вызвал широкий общественный резонанс и позже был удалён с