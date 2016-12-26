ФСС назвал суммы выплат семьям погибших солистов ансамбля им. Александрова

Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что в 5.40 мск пропала с радаров отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154, в котором находились 92 человека, обнаружены в 1,5 километра от черноморского побережья Сочи на глубине 50−70 метров.

Ранее сообщалось, что ФСС выплатит компенсации в размере 1 миллиона рублей всем семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

«По предварительным данным, все 64 (человека) были застрахованы. Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками», — сообщили в пресс-службе ФСС.

Ранее фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. В состав правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, возглавляемую министром транспорта Максимом Соколовым, вошли ключевые ведомства, в том числе Фонд социального страхования Российской Федерации.