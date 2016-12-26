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00:26 (мск), источник: Ежедневник.by

Россияне приедут на новогодние праздники в Беларусь, но ажиотажа не будет

Россияне приедут в Беларусь на Новый год и январские каникулы, но на значительный наплыв туристов из соседней страны рассчитывать вряд ли стоит.

Источник: Ежедневник.by

Если еще совсем недавно гости из России можно сказать оккупировали наши санатории, агроусадьбы и гостиницы на зимние праздники, и зачастую ажиотаж бронирования начинался уже с лета, то сегодня ситуация существенно поменялась. В последние два года турпоток наших соседей в Беларусь значительно сократился.

Так, на время новогодних праздников у российских туристов традиционно продолжают оставаться популярными белорусские здравницы. Однако объемы туристического потока уже совсем не те, что раньше, отмечают эксперты. По словам начальника отдела формирования санаторно-курортных услуг компании «Центркурорт» Юлианны Калины, места в санаториях на предстоящие праздничные даты распроданы на 95%, из которых на россиян приходится всего 45%, когда раньше были все 70%.

«В прошлом году активность была несколько выше, спрос превышал предложение, и к середине декабря, даже раньше, все было распродано, — рассказала Юлианна Калина. — Сегодняшний спрос я не могу назвать плохим, бронируют достаточно активно, особенно белорусы. В общем, санатории пустыми на Новый год точно не останутся».

В агроусадьбы россияне сегодня почти не звонят.

А вот в агроусадьбах ситуация сложилась хуже. О привычном наплыве россиян в белорусскую деревню в этом году можно забыть. Канули в лету те времена, когда 90% звонков по поводу аренды домика в деревне на новогодние каникулы приходилось на наших восточных соседей. Сегодня, констатируют в агроусадьбах, звонков от российских туристов на порядок меньше, чем было года два-три назад.

«Новый год, конечно, будет продан у всех, но это совсем не та ситуация, когда раньше уже летом на праздничные даты были зарезервированы места в большинстве усадеб. В целом, сегодня по отрасли спад около 40%. Прошел тот период, когда можно было просто открыть двери усадьбы и все — этого было достаточно, — отметила руководитель объединения “Отдых в деревне” Валерия Клицунова. — Сегодня немного лучше ситуация в тех усадьбах, которые проявили активность и начали работать со школами, с туроператорами, стали делать образовательно-развлекательные программы».

В гостиницах еще есть места.

По мнению руководителя департамента корпоративного обслуживания компании «Топ-Тур» Ольги Стасилович, несмотря на то, что нынешние новогодние праздники не создадут туристического ажиотажа со стороны российских туристов, все же нельзя сказать, что они не рассматривают Беларусь как место проведения своих январских каникул.

«Если судить по запросам, поступившим в нашу компанию, половина из них приходится на россиян, вторая половина — на наших граждан, которые в этом году проявляют заметную активность», — отметила специалист.

Большим успехом как среди белорусов, так и среди российских граждан, по словам Ольги Стасилович, пользуются на праздничные даты 3-дневные туры с проживанием на турбазах либо гостиничных комплексах, в стоимость которых входит трехразовое питание, новогодний банкет и развлекательная программа.

«Активно бронируются наши горнолыжные курорты. Например, “Раубичи” закрылись достаточно быстро, спрос на них начался еще в октябре. Также хочу отметить хорошую ценовую политику таких туров. Например, трехдневный тур с проживанием, питанием, праздничным банкетом и программой в том же гостиничном комплексе “Раубичи” стоил от 290 руб. на человека», — рассказала специалист.

В свою очередь в период январских каникул популярны среди туристов также экскурсионные программы. Гости из России чаще всего интересовались «Обзорной экскурсией по Минску», программой «Мир-Несвиж», поездкой в Беловежскую Пущу в Резиденцию Деда Мороза.

Что же касается столичных гостиниц, следует отметить, что в традиционно популярных у российских туристов «трешках», таких как «Беларусь», «Юбилейная» и «Планета», не жалуются на недостаток постояльцев в праздники. Тем не менее, во всех из них на сегодняшний день все еще есть свободные номера на Новый год.

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