Поминутный прокат самокатов появится в Москве весной 2017 года

«Мы планируем открыть в марте-апреле следующего года первые двадцать пунктов, затем тридцать. Каждый будет снабжен десятью самокатами. Пункты появятся возле станций метро, МЦК, на автобусных остановках. Например, самокаты будут рядом с парком Горького и ВДНХ. Точные адреса пока определяем», — сказал Быков. Система оплаты будет такой же, как и у городского каршеринга: москвичи будут платить за каждую минуту. Сначала минута проката будет стоить 2 рубля, затем, с ростом спроса, она снизится до 1 рубля. Также компания предусмотрит различные бонусы: например, за тысячу использованных минут клиенты получат сто минут в подарок. Подсчет минут будет вести специальное мобильное приложение, как у проката велосипедов. Кроме того, на некоторых пунктах первые 10 минут проката будут бесплатными — например, возле станций МЦК, где длинный переход до метро. «Летом компания также протестирует на трех пунктах электрические самокаты, которые будут стоить немного дороже», — добавил Быков.

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Большинство самокатов будут серебристыми, остальные разноцветными. «Основной цвет — серебристый металлик, а остальные — вся палитра радуги, чтобы люди чувствовали себя уникальными», — подчеркнул собеседник m24.ru. В Агентстве инноваций Москвы подтвердили, что власти столицы сейчас согласовывают места размещения пунктов. «Агентство инноваций Москвы в настоящее время согласовывает с компанией “Самокат Шеринг” и департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы точные места размещения пунктов проката самокатов, стоимость проката и точную дату открытия пунктов. На данный момент планируется открыть пункты весной следующего года», — уточнили m24.ru в пресс-службе агентства. Поминутная оплата аренды самоката будет очень удобна для москвичей, считает организатор столичного самокатного движения Let’s kick Moscow Александр Нилов. «С электрическими самокатами несколько сложнее — к пунктам нужно провести электропитание, нужно их заряжать. Возникает также вопрос — как оплачивать электропитание? Но они будут пользоваться особенной популярностью в некоторых местах Москвы, например, где много горок вверх», — заметил Нилов. По его мнению, прокат будет очень востребован у жителей столицы, может, даже обойдет по спросу велосипеды. «Для использования велосипедов необходима инфраструктура. Велодорожки пока есть не везде. А на самокате можно кататься по всей пешеходной зоне», — добавил эксперт. Самокаты будут выглядеть привлекательно и стильно, если их окрасить в единый цвет, подчеркнул Нилов.

Координатор общественного проекта «Движение» Андрей Филин считает, что 1−2 рубля за минуту проката — вполне приемлемая стоимость.