Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расширение парковочного пространства произойдет в понедельник в 47 районах Москвы, в 17 из них — впервые. Как сообщили ТАСС в
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Расширение парковочного пространства произойдет в понедельник в 47 районах Москвы, в 17 из них — впервые. Как сообщили ТАСС в
В ведомстве пояснили, что расширение затронет аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и
«При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», — подчеркнули в
Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и
В департаменте отметили, что «на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей». «В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения — в том числе, общественному транспорту», — сказал собеседник агентства.
Кроме того,
Эксперты одобрили
Очередное расширение зоны платной парковки поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение на
Как отметил проректор Московского автодорожного института (МАДИ), завкафедрой по организации дорожного движения Султан Жанказиев, «важно понимать, что парковочное пространство Москвы не является коммерческим проектом». «Существует мнение, что якобы Москва зарабатывает на этом деньги. Затратная часть гораздо выше, чем возврат средств. Основная задача — привести в порядок весь поток транспортных средств, которые двигаются и на подъезде к центру города и из центра», — сказал он.
По словам руководителя портала «Probok.net» Александра Шумского, при участии проекта было проведено исследование парковочного пространства, которое показало, что уровень загрузки на них составил 70,49%. «Мы обошли пешком 223 улицы между ТТК и МКАД и отметили, что самые большие проблемы в спальных районах существуют на улицах, на которых находятся точки притяжения горожан — около станций метро,
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин убежден, что взимать плату за парковку вне рабочих часов и выходные нецелесообразно. «В Москве тарифы на парковку запредельно высокие, в центре — 80 рублей за первый час, 130 рублей — за второй час. В других крупных городах, где вводится платная парковка, например, в Перми, час стоит 15 рублей, и плата взимается только в будние дни и рабочие часы. Причем в субботу и в воскресенье, а также по будням утром и вечером платить не надо», — сказал он.
Эксперт назвал такой сценарий «более-менее разумным», поскольку «местные жители от этого не страдают». «Когда платная парковка дошла до окраин города, объяснить это желанием бороться с пробками никак невозможно. Я ничего не имею против парковки под шлагбаумом — там есть охранники, которые отвечают за сохранность автомобиля. Но когда плата взимается за стоянку на
В настоящее время зона платной парковки в Москве действует на более чем 1 тыс. улиц в 22 районах. Стоимость парковки за один час варьируется от 40 до 200 рублей. Не менее 10% мест выделено для бесплатной парковки автомобилей горожан с ОВЗ.