Платная парковка впервые появится в 17 районах Москвы

Источник: Агентство «Москва»

В ведомстве пояснили, что расширение затронет аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. Список улиц был определен совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города. «При выборе участков учитывались исследования загруженности парковочных мест, наличие на улицах очагов аварийности и сложной транспортной обстановки, кроме того, мест, где жители испытывают затруднения при поиске парковочных мест для себя», — подчеркнули в пресс-службе.

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Новые места появятся вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров (ТЦ «Золотой Вавилон», ТЦ «Город», ТЦ «Каширский Двор», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Экспострой», ТЦ «Гудзон», БЦ «Весна», БЦ «Ходынка», БЦ «Тушино», БЦ «Огородный», БЦ «Бородино Плаза», БЦ «Перовский»), станций метро («Тушинская», «Строгино», «Крылатское», «Полежаевская», «Сходненская», «Бутырская», «Фонвизинская», «Планерная», «Ботанический сад», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Измайловская», Первомайская, Перово, «Люблино», «Алма-Атинская», «Каширская», «Коломенская», «Пионерская), станций МЦК («Окружная», «Владыкино», «Крымская», «Автозаводская», «Бульвар Рокоссовского», «Ботанический сад», «Хорошево»). В департаменте отметили, что «на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у местных жителей». «В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения — в том числе, общественному транспорту», — сказал собеседник агентства. Кроме того, из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем районе с 20:00 до 08:00. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 действующих резидентных разрешений. Эксперты одобрили Очередное расширение зоны платной парковки поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение на улично-дорожной сети города, но взимать плату в спальных районах Москвы на круглосуточной основе нецелесообразно, полагают эксперты, опрошенные корреспондентом ТАСС.

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